Bárbara Bandeira voltou ontem a atuar ao vivo para um público presente. A cantora e compositora de 19 anos subiu ao palco do camião que serve de apoio à iniciativa RFM sente Portugal: De norte a sul pela mítica Estrada Nacional 2, em Avis, no Alentejo, para dois showcases improvisados. "Isto é tão estranho. Parecia que já não cantava para pessoas em público há muitos anos. Já tinha muitas saudades", admitiu em entrevista exclusiva ao Modern Life/SAPO Lifestyle entre as duas atuações.

"Há muitas pessoas que me acarinham e eu gosto de olhar e de abraçar essas pessoas. Gosto de contactar com elas e o facto da RFM me ter dado esta oportunidade e de me ter proporcionado estes momentos é muito importante, para poder continuar a alimentar aquilo que, na verdade, nós, artistas, mais gostamos de fazer", refere a intérprete de êxitos como "A última carta" e "Nem sequer doeu", que viveu ontem uma experiência inédita. "Foi a primeira vez que cantei num camião", confidencia.

À espera que a normalidade regresse para os artistas, Bárbara Bandeira não faz, no entanto, grandes planos para os próximos meses, para evitar novas deceções. "Está a ser um ano muito difícil e bastante estranho. Seria um ano repleto de concertos, como o do Coliseu [dos Recreios], um ano com montes de projetos. Infelizmente, tivemos de parar, mas tenho esperança que, no próximo ano, todos os projetos que tínhamos para este sejam maiores e ainda melhores", refere a cantora e compositora.

Bárbara Bandeira é uma das artistas convidadas da iniciativa RFM sente Portugal: De norte a sul pela mítica Estrada Nacional 2, patrocinada pelo Minipreço, pelo Meo e pela Altice, que decorre diariamente, até domingo, dia 23, entre as 17h00 e as 20h00. Hoje, os animadores Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura encontram-se em Almodôvar, com o cantor Miguel Gameiro. Sábado, rumam a ão Brás de Alportel e contam com a atuação de Syro. Domingo, terminam em Faro, com Nuno Ribeiro.