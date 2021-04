Bárbara Bandeira e Bárbara Tinoco uniram talentos e lançaram na passada sexta-feira, dia 2, a canção 'Cidade'.

Impressionadas com o feedback do público, as artistas deram conta que, em apenas 24 horas, o videoclipe da música já tinha conquistado 100 mil visualizações no canal de YouTube de Bárbara Bandeira.

O videoclipe foi gravado nas cidades do Porto e Lisboa, e conta com as participações dos atores Diogo Morgado e Gonçalo Cabral.

Veja abaixo.

