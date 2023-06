Bárbara Bandeira quis iniciar mais um ano de vida em grande e até o look escolhido prova isso mesmo.

A cantora comemorou o seu 22.º aniversário com um vestido de couro da marca Versace que custa 2.650 euros.

A peça está disponível para venda no site da marca, em vários tamanhos. Confira aqui.

Abaixo pode ver as imagens do look completo.

