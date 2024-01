O rei Carlos III quebrou a tradição real este mês quando o próprio, juntamente com a rainha Camilla, foram para Balmoral depois do Natal, em vez de permanecer em Sandringham, como normalmente os monarcas fazem.

Entretanto, o soberano foi para a sua propriedade em Norfolk de onde deverá sair em breve, uma vez que o tratamento que receberá para a próstata acontecerá em Londres, conforme evidencia a revista Hello!.

Enquanto isso, foi anunciado que Balmoral está a preparar-se para receber visitantes nos próximos dias.

O anúncio foi feito no Instagram: "Fuja à confusão este fim de semana com uma visita a Balmoral - abre sexta, sábado e domingo. Respire o ar fresco, deixe-se envolver pelo cenário e mantenha-se quente com uma bebida do nosso café!", lê-se.

A título de curiosidade, o Castelo de Balmoral era o local preferido da rainha Isabel II, a mãe de Carlos III.

