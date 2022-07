Há em 2022 um verdadeiro baby boom de verão entre as famosas portuguesas. São vários os rostos conhecidos que estão prestes a aumentar a família e que nestes dias quentes têm dominado as redes sociais com as suas barriguinhas de grávida.

Marta Melro e Paulo Vintém aguardam a chegada da primeira filha em comum, tal como Anita da Costa ou o casal de atores Filipa Nascimento e Duarte Gomes. Já a digital influencer Joana Vaz preparar-se para ser mãe de um menino.

Curioso para ver quem são os outros nomes conhecidos prestes a aumentarem a família em breve? Espreite a galeria e deixe-se encantar por estas amorosas barriguinhas.

