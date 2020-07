Esta semana, Hugo Sousa relevou que foi pai pela primeira vez, de uma menina, que se chama Maria Francisca. Entretanto, a bebé e a mamã já regressaram a casa, como o pai 'babado' destacou nas stories da sua página de Instagram.

"Já estamos em casa. Só para dizer que fomos muito bem tratados no Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim, Vila do Conde. Obrigado a todos os profissionais de saúde e auxiliares que nos ajudaram nestes grandes dias. Eu, a Maria Francisca e a mamã ficamos muito agradecidos! Até fizeram este lindo embrulho", escreveu numa fotografia da menina.

