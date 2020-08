Azealia Banks parece não ter ficado indiferente à recente polémica entre o casal Kim Kardashian e Kanye West.

A motivar especial desagrado à celebridade estão as recentes declarações do rapper sobre o aborto. Um tema abordado por Kanye durante um comício, onde este criticou quem decide interromper a gravidez e confessou que Kim quase abortou da primeira filha do casal.

“Tens conhecimento do facto de que talvez muitas dessas mães não queriam abortar? Talvez devido ao racismo sistemático e à desigualdade económica. Talvez elas tivessem que desistir dos seus bebés. Talvez houvessem muitas lágrimas que essas mulheres tiveram que chorar, tu sabes?", começa por questionar Azealia, revoltada pelo facto de o marido de Kim ter revelado dados estatísticos sobre mulheres negras que decidiram abortar.

Por fim, e apesar de referir que nunca simpatizou com a família Kardashian, Azealia lamenta as acusações de Kanye à mulher Kim Kardashian e dispara as mais pesadas acusações sobre a sua orientação sexual e até sobre a veracidade do seu transtorno bipolar bipolar.

"Tu paras sempre para pensar sobre isso, filho da p***? Não, porque tu não tens um transtorno bipolar. Não, tu és um homossexual não assumido. É disso que se trata. Eu sei muita merda que já fizeste. ”, revela a rapper, que ameaça ainda contar muito mais sobre os segredos de Kanye.

