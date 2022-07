O príncipe Carlos é o contador de histórias preferido dos netos, assegurou Camilla Parker Bowles em declarações à imprensa.

Avô de cinco netos - George, Charlotte e Louis, filhos do príncipe William e Kate Middleton, e de Archie e Lilibet, de Harry e Meghan Makle -, o filho da rainha Isabel II faz vozes e entoações engraçadas sempre que lê livros infantis, deixando as crianças rendidas.

O livro preferido do príncipe Carlos conta a história do elefante Babar, sendo este um dos clássicos que mais lê aos netos.

Camilla Parker Bowles, agora citada pelo showbiz, falou ainda sobre a sua relação com os cinco netos, filhos dos seus dois filhos, Tom e Laura, fruto do antigo casamento com Andrew Parker Bowles.

A título de curiosidade, a duquesa da Cornualha revelou que durante a pandemia da Covid-19 instalou a aplicação TikTok para estar em contacto com os netos e com os conteúdos que estes acompanham.

