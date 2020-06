A atriz Stockard Channing decidiu colocar à venda o seu refúgio acolhedor no bairro de Laurel Canyon, em Los Angeles, por 2.5 milhões de dólares, 2.2 milhões de euros.

A casa, que apenas tem um andar, conta com três quartos, quatro casas de banho. A sala de jantar e a cozinha têm acesso ao quintal e à piscina, como descrevem Juliette Hohnen e Annie Stewart no anúncio publicado, na semana passada, no site da imobiliária Douglas Elliman.

Uma propriedade que foi construída em 1956. Channing, de 76 anos, comprou a casa há mais de 20 anos.

