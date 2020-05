Mila Kunis e Ashton Kutcher decidiram colocar à venda a primeira residência que compraram juntos. De acordo com os meios de comunicação internacionais, o casal colocou a mansão, situada em em Coldwater Canyon, no mercado, no valor de 14 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de euros.

Escondida nas montanhas acima de Beverly Hills, a casa fica num bairro conhecido como Beverly Hills Post Office, e dentro de um condomínio fechado.

Como destaca o Page Six, esta decisão do casal não é uma surpresa, uma vez que os atores encontram-se a construir uma nova habitação.

Sobre a casa que está à venda, esta foi comprada pelo casal em 2014, por cerca de 10,2 milhões de euros, como informou anteriormente o Dirt. A propriedade - que pertenceu ao empresário Tom Freston - conta com cinco quartos e cinco casa de banho, uma piscina e spa.

