A família de Matilde Breyner vive esta terça-feira um dia particularmente difícil. Morreu a avó da atriz.

A notícia é avançada por Matilde e pela irmã, Pureza, que nas suas páginas de Instagram homenagearam a "querida avó Matilde" - de quem a atriz terá herdado o nome.

"A minha avó está em cada flor do campo, em cada onda do mar, em cada raio de sol. E está em todas as estrelas do céu", escreveu a atriz da TVI ao partilhar uma imagem da matriarca da família.

Por seu turno, a estilista Pureza Breyner partilhou um texto emotivo onde recorda com orgulho percurso de vida da avó Matilde.

"Abram alas, esta Senhora chegou aos céus. Sei que está tudo em festa lá em cima, sei que sim. Mesa farta, sempre cheia de gente (eram famosos os seus almoços em que só se saía da mesa depois de jantar!), e a esta hora já devem estar a provar o seu bolo de chocolate, as pratas e os biscoitos de amêndoa. Não havia pista de dança que não pisasse, mas não se enganem: era muito 'avó', a cozinha estava sempre em alvoroço e havia sempre lanche para os netos. Zangava-se quando comíamos mal à mesa e perguntava sempre pelos estudos", conta.

"Ficava connosco nas férias de Verão numa casa que cheirava a cera e a mar. Levava-nos para a comporta e comprava-nos gelados às dezenas para depois vendermos na praia (óptimo negócio para nós, hein?!). Falava francês quando não queria que percebêssemos a conversa (longe imaginar que percebíamos tudo…) e o seu maior orgulho era a família que construiu. Que saudades já tenho querida avó Matilde", termina, juntando às suas palavras um conjunto de fotografias que marcaram a vida da avó.

