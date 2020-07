A sua primeira exposição chama-se “Lucy Liu: One of These Things is Not Like the Other" e trata-se de esculturas e pinturas em madeira. Pode ser visitada online, através do site do Napa Valley Museum, até dia 2 de agosto.

Para aceder a uma visita, os utilizadores são convidados a fazer uma doação de qualquer quantia para apoiar o museu devido à pandemia da COVID-19.

A exposição inclui esculturas em madeira e grandes pinturas inspiradas em Shunga, uma "forma de arte erótica baseada no ukiyo-e, ou bloco de madeira japonês". Também estão incluídos trabalhos anteriores da atriz, e a visita virtual revela ainda vídeos de Lucy Liu a criar as suas peças assim como conversas sobre as suas influências e processo criativo.

O ano passado a atriz expôs no Museu de Singapura com a coleção “Unhomed Belongings", que apresentava uma mistura de colagens de fotos e livros afixados na parede, juntamente com pedaços de lixo da rua.

“A arte tem sido uma parte importante da minha vida e desenvolvimento desde criança. Ajuda a cultivar a imaginação e também promove habilidades de pensamento crítico", afirmou a atriz.