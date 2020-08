Katie Lowes, estrela de 'Scandal', está grávida do segundo filho, fruto do casamento com o também ator Adam Shapiro.

"Queremos partilhar as boas notícias! O bebé número dois chega em novembro de 2020. O Adam, o Albee e eu estamos muito felizes", escreveu a atriz na legenda das fotografias que publicou na sua página de Instagram, onde destaca as várias ecografias que já fez.

Com as medidas adotadas por causa da pandemia da Covid-19, Adam não tem conseguido acompanhar a mulher presencialmente nas consultas. No entanto, faz questão de fazer parte deste momento através de videochamada, como se pode perceber nas fotografias que pode ver na galeria.

Recorde-se que Katie e Adam casaram-se em 2012 e deram as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Albee, em 2017.

