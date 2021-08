Ainda com o processo de divórcio a decorrer, Jaime King decidiu tornar oficial a nova realção.

A estrela de 'Hart of Dixie', de 42 anos, publicou no Instagram, esta quarta-feira, uma fotografia onde aparece ao lado do atual namorado, Sennett Devermont.

"Amo-te", apenas escreveu na legenda da imagem que rapidamente chamou a atenção.

De lembrar que os rumores do romance de King e Devermont começaram em dezembro de 2020, depois de terem sido vistos juntos em West Hollywood - sete meses depois de a atriz ter recebido uma ordem de restrição temporária “parcial” contra o ex-marido, Kyle Newman.

Embora o casal tenha tornado a relação oficial esta semana, Sennett Devermont já tinha sido identificado pela atriz numa publicação que fez no Instagram, relata o Page Six.

Esta fotografia de ambos chega durante o processo de separação da artista, depois de esta ter pedido o divórcio a Kyle Newman em maio de 2020. O fim da união chegou quase 13 anos após se terem casado. Ambos são pais de James, de sete anos, e Leo, de seis.

