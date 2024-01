Há cerca de uma semana foi revelado que a atriz espanhola Mónica Cervera, que durante a primeira década dos anos 2000 era um rosto bem conhecido da televisão do país, está a viver em situação de sem-abrigo.

O programa 'Fiesta', da estação Telecinco, encontrou-a num banco num parque em Marbella, onde foi vista a lavar os dentes e a dormir durante o dia. Consigo tinha apenas uma mochila.

Em entrevista à Semana, Mónica confessou que não queria voltar a ouvir falar de televisão ou de cinema. "Já fiz parte disso noutra altura, mas nunca mais quero voltar", afirmou, pedindo respeito pela sua decisão e revelando que recusou ajuda da sua família e amigos.

Segundo o repórter do 'Fiesta', que conseguiu falar com a atriz, Cervera estava "bastante bem, estava limpa". "Não queria entrar em direto connosco, mas tivemos uma conversa particular, pequena", explicou.

Neste sentido, Cervera quis deixar claro desde o início que está "bem", embora "tenha ficado um pouco nervosa quando lhe perguntámos se gostaria de voltar a participar num projeto de televisão ou de cinema".

Mónica Cervera tem atualmente 48 anos. Participou em filmes e séries como 'Crime Ferpecto', '20 Centímetros' e 'Piedras', tendo estado nomeado para um prémio Goya.