Chrissy Metz, atriz da série 'This is Us', separou-se de Hal Rosenfeld, apurou o Page Six. Os rumores do rompimento já tinham surgido há alguns meses e agora foi confirmado que, de facto, a estrela está agora solteira.

A artista e o compositor estariam a namorar desde 2018, e chegaram a posar juntos na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, em 2019.

Antes disso, tinha sido casada com Martyn Eaden até 2015 e chegou também a namorar com o operador de câmara, Josh Stancil.

