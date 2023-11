'Bridgerton' é uma série de grande sucesso da Netflix que retrata a alta sociedade de Londres nas primeiras décadas do século XIX. Os atores das duas temporadas, dos mais aos menos conhecidos, tornaram-se estrelas do dia para a noite, uma fama com a qual nem sempre é fácil de lidar.

É este o caso de Ruby Barker, que deu vida à personagem Marina Thompson nas duas primeiras temporadas. A atriz, de 26 anos, dava vida a uma prima distante dos Featheringtons, uma das famílias mais destacadas da série. A jovem vai do campo para a cidade grávida de um relacionamento secreto e a família tenta que ela se case com um jovem nobre para encobrir a gravidez, mas o rapaz acaba por descobrir a mentira e não casar com ela.

Ruby confessou que a sua saúde mental começou a piorar durante as filmagens do drama, principalmente com a carga pesada que girava em torno da sua personagem.

"Durante as filmagens eu estava a deteriorar-me. Foi um lugar realmente de tormento para mim, porque a minha personagem estava muito alienada, muito condenada ao ostracismo, sozinha nessas circunstâncias horríveis", contou a atriz no podcast 'LOAF'.

A atriz explicou ainda que quando foi "ao hospital uma semana depois de filmar a primeira temporada de 'The Bridgertons', tudo estava realmente encoberto e mantido em segredo porque a série ia sair".

Ruby denunciou o comportamento dos responsáveis pela série, ​​que não a contactaram para saber como estava. "Tive dois surtos psicóticos naquelas gravações, [ninguém] entrou em contacto comigo ou me enviou um e-mail para perguntar se estava bem ou se eu precisaria de algum tipo de cuidado ou apoio posterior", revelou.

Por fim, revelou que esteve internada cerca de uma semana, tendo tido alta na altura em que a série saiu, o que provocou uma mudança na sua vida.

