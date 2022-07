Danielle Panabaker, atriz de 'The Flash', de 34 anos, anunciou esta quarta-feira, 6 de julho, o nascimento do segundo filho. O bebé é fruto do casamento com Hayes Robbins.

"A nossa família aumentou", escreveu na legenda de duas fotografias que partilhou na sua página de Instagram onde aparece a segurar um pequeno par de meias. "O bebé é saudável, [mais] feliz e estamos a aproveitar todo o amor", acrescentou.

O casal ainda não revelou o nome ou o sexo do primeiro filho, que nasceu em abril de 2020, e também não partilhou mais informações sobre o bebé recém-nascido.

