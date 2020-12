Anna Friel terminou durante o confinamento o seu namoro secreto, que durava há já quatro anos.

A atriz, de 44 anos, admite que passou por uma separação "dolorosa", em declarações à revista The Mail on Sunday's You.

"Um relacionamento em que estive durante quatro anos acabou depois das duas primeiras semanas [de confinamento]", revela a atriz, que apesar de manter a sua vida privada quis falar sobre o tema por acreditar que muitas pessoas passaram pelo mesmo.

Anna Friel explica que foram muitas as razões que levaram à rutura e reforça que "foi doloroso" passar por isso. Quanto ao nome do 'ex', esta prefere manter o segredo.

