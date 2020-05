Os atores das telenovelas da SIC vão ter de fazer testes à COVID-19 mensais e as cenas que mostravam beijos, abraços ou confrontos físicos deixam de existir. De acordo com o manual com as novas regras que os artistas e os técnicos da SP Televisão têm de passar a seguir quando retomarem as gravações de "Terra brava" e "Nazaré" a partir de junho, que será disponibilizado aos atores nos próximos dias, a interação física entre as personagens passa a ser reduzida ao máximo.

Segundo o documento, já disponível no site da produtora, o uso de máscaras será obrigatório no interior do edifício e nas viaturas de transporte. "As cenas estão a ser reescritas para garantir as normas de segurança e de distanciamento", assegura a empresa, que só retoma "Golpe de sorte" em setembro. Além de marcações que garantam a distância mínima recomendada, a presença da figuração e do elenco adicional no plateau também será diminuída.

"O contacto físico entre atores será nulo e não existirão retoques de maquilhagem no pleateau", garantiu também uma fonte interna da produtora SP Televisão à revista TV Guia. "Está tudo a ser estudado", garante um funcionário da empresa. Dependente da evolução do surto pandémico está a redação dos episódios finais da telenovela "Terra brava". "O final está decidido mas queremos ver se não é preciso mudar nada por causa da COVID-19", afirma fonte interna da SIC.