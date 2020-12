Miguel Costa usou a sua conta de Instagram para lamentar a morte de uma profissional com quem teve a oportunidade de trabalhar.

"Numa novela, a equipa que não aparece à frente das câmaras é muito maior que a que aparece. Todas as pessoas, independentemente da função, são igualmente importantes", começa por referir.

"A Rute estava connosco na parte da caracterização. Sempre com uma boa energia, a sorrir, bem disposta, perguntava-me sempre pelas minhas filhas. Sabia o nome das duas. Genuinamente preocupada com toda a equipa que a rodeava", recorda com um enorme carinho.

"A Rute partiu inesperadamente. A vida é muitas vezes cruel. Mas não te esqueceremos, querida Rute. A toda a família, amigos, o meu forte abraço. Ficamos sem palavras, nestas alturas, mas não queria deixar de prestar a minha homenagem sincera", completa.

Também Débora Monteiro lamentou o falecimento através de uma partilha nas suas stories.

