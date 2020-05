Morreu o ator Sam Lloyd, conhecido pela participação na sitcom 'Médicos e Estagiários' [2001-2010], vítima de um cancro no cérebro. Tinha 56 anos.

A notícia foi confirmada por Bill Lawrence, diretor da série, nas redes sociais, com uma publicação na qual o recorda como um "tipo doce e generoso" e afirma que todos "vamos sentir muito a sua falta".

Além do sucesso dos anos 2000, participou também em séries como 'Os Homens do Presidente', 'A Vida é Injusta', 'Donas de Casa Desesperadas' e 'O Terceiro Calhau a Contar do Sol'.

Leia Também: Rishi Kapoor morre aos 67 anos. Ator lutava contra uma leucemia