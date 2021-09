Ricardo Monteiro, ator da novela 'Bem Me Quer', revelou através de uma publicação nas redes sociais que sofreu um acidente de viação, embora agora já esteja "quase recomposto".

"Começo por relembrar que conduzir sob efeito de álcool é crime! Tive sorte, mão divina, sangue frio, o que quiseres chamar, mas se aconteceu é porque tinha de acontecer", nota numa publicação do Instagram.

Entretanto, explica como tudo aconteceu: "O indivíduo que ao efetuar inversão de marcha colidiu com a minha moto, estava sob efeito de álcool, com taxa elevada. Sobre essa causa do sinistro, espero agora o que o tribunal irá deliberar. Mas cometeu um crime!".

Ricardo aproveitou ainda para fazer uma série de agradecimentos a pessoas que o ajudaram neste momento de maior fragilidade. "Caramba, não cabe em mim tanta sorte, amor e sei lá mais o quê, para poder lidar com tanta disponibilidade, amor, amizade. Obrigado Deus por todas as pessoas incríveis que cruzam o meu caminho!", sublinha.

"A vida é assim, pelo menos para mim. Estou vivo, foi uma lição, sou abençoado. Volto já", termina.

