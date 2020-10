Já sabe quem é? Foi Afonso Pimentel quem recordou a infância na sua página de Instagram. Uma fotografia que serviu para recordar o início da SIC, o canal privado que nasceu há 28 anos.

"Lembro-me do entusiasmo que foi. A sensação de estar viver algo novo! A partir desse dia podia levantar-me, ir até ao televisor e mudar para a 3. Já não havia só a 1 e a 2! Lá em casa ainda tinha que me levantar e mudar no aparelho! Uns botões grandes, que faziam 'Clank'! Tinha 10 anos! Foi há 28 anos que nasceu o primeiro canal de televisão privado em Portugal e tudo mudou desde esse dia! Parabéns, SIC", escreveu o ator, esta terça-feira, 6 de outubro, na legenda da fotografia antiga.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, entre eles algumas figura públicas. "Não aguento", comentou a também atriz Mariana Monteiro.

