Hoje é dia de festa em casa de Pedro Granger. O ator completa 41 anos esta segunda-feira, 8 de junho, como o próprio fez questão de destacar no Instagram.

"Adeus 40, olá 41! Agradecido pela família, pelos amigos, pelos trabalhos, pela vida que continuo a ter. Obrigado a todos e força aí para os 41", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece com a camisola do clube do coração, o Sporting.

Após a partilha, foram muitas as mensagens que começaram a surgir na caixa de comentários da publicação. Fãs e amigos fizeram questão de desejar um feliz aniversário ao artista, como pode ver abaixo:

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias da infância de Pedro Granger.

