Já sabe de quem falamos? Foi José Mata quem completou 37 anos no sábado, dia 25 de fevereiro. A data foi destacada na sua página de Instagram, onde mostrou uma carinhosa memória da infância.

"Nasci hoje. Obrigado a todos pelas palavras e pelo amor…! Tão bom", disse na publicação que fez na rede social no sábado.

Na caixa de comentários foram muitas as mensagens que recebeu de fãs, colegas e amigos a darem-lhe os parabéns.

Mas as partilhas não ficaram por aqui. José Mata mostrou também a surpresa que os colegas da peça de teatro 'DOIS + DOIS' lhe prepararam. No fim do espetáculo, Jessica Athayde, Ana Cloe e Miguel Raposo juntaram-se ao público e todos cantaram os parabéns a José Mata.

"Se vos disser que tenho os melhores amigos do mundo, acreditem. Não são só estes. São muitos. E são os melhores do mundo. Já tinha falado nisto. Mas é verdade. Vocês sabem quem são. (adoro dizer isto) Nem sempre lhes retribuo a amizade e o amor em doses iguais. Mas eles não querem saber. Eles estão sempre lá. Tenho tanta sorte", disse o ator.

"E ontem [dia 25], estes três, fizeram-me surpresa atrás de surpresa e mimaram-me até eu ficar a transbordar amor. Em cena, continuaram a sorrir com os olhos e a abraçar-me com o coração a cada segundo. Trago-vos para a vida toda, meus colegas agora amigos. Estarei sempre aqui para vocês, apesar de às vezes precisar de estar mais atento. Celebremos o amor e a amizade porque os aniversários também servem para isto", acrescentou.

Para terminar, agradeceu todas as mensagens que recebeu. "Irei lê-las a todas e responder a todas para que este peito continue inchado mais umas semanas".

