Júlio César esteve esta segunda-feira, dia 16, no programa de Júlia Pinheiro para protagonizar uma conversa rara onde contou a sua história.

Com destaque para uma das mais difíceis fases da sua vida: o momento em que há três anos foi diagnosticado com cancro no pulmão.

O artista, atualmente com 72 anos, não conseguiu conter as lágrimas ao ver imagens da marcante personagem que interpretava na novela 'Amor Maior' - onde dava vida a um homem que sofria maus-tratos por parte do filho. E não foi apenas carga dramática da personagem a marcar este período da sua vida.

"Estava com cancro no pulmão", revela Júlio César depois de ver as imagens. "Ninguém sabia, ninguém soube. Aliás, os colegas e a própria imprensa tiveram grande respeito por este momento difícil da minha vida", recorda, lembrando que teve de fazer uma pausa nas gravações da trama da SIC para ser operado e retirar um terço do pulmão.

Ainda sobre a doença, Júlio admite que "era fumador compulsivo". "Eu fumava duas/ três latas de cigarrilhas por dia", recorda.

Após a operação, seguiram-se quatro sessões de quimioterapia. Tratamentos que o ajudaram a vencer a doença e a ficar, até ao momento, livre de perigo.

Leia Também: diz que poderá ter cancro de pele