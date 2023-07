José Dumont acabou condenado pelo armazenamento de arquivos de pornografia infantil. O artista brasileiro conheceu a sentença no passado dia 3 de julho, tendo sido ditada uma pena de prisão de um ano e o pagamento de uma multa. As informações foram avançadas pelo G1.

O facto de o ator ter 72 anos e de não existirem agravantes ajudou a estipular a pena em causa, sendo que os custos do processo ficarão também a seu cargo.

A denúncia, vale lembrar, foi feita por vizinhos. Após a emissão de um mandado de busca, foram encontrados vídeos e fotografias com conteúdo de pornografia infantil no telemóvel e no computador de José Dumont.

O artista foi ainda filmado pelas câmaras de segurança do condomínio onde vive enquanto beijava e acarinhava um jovem de 12 anos.

A Globo, emissora para a qual o ator trabalhava, decidiu retirá-lo de uma novela em setembro do ano passado, em virtude das acusações em causa. As novelas 'Pantanal' (1990), 'I Love Paraisópolis' (2015) e 'Nos Tempos do Imperador' (2022) são alguns dos projetos que José Dumont integrou em televisão.

