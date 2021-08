As gémeas de Jerry O'Connell e Rebecca Romijn estão de volta à escola. As pequenas Charlie Tamara Tulip e Dolly Rebecca Rose, de 12 anos, deram início ao sétimo ano de escolaridade, momento que foi destacado no Instagram.

Numa publicação que Rebecca Romijn fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, as filhas surgem com um rasgado sorriso no rosto, prontas para esta nova etapa escolar.

Na legenda da fotografia, a mamã 'babada' destacou que o primeiro dia de aulas correu "sem problemas".

