"Modì" é a mais recente experiência de Johnny Depp na realização, tendo a rodagem acontecido na Europa entre setembro e novembro, de acordo com a publicação Variety.

O filme, no qual entra o ator português Hugo Nicolau, o protagonista é Riccardo Scarmarcio no papel de Modigliani, encabeçando um elenco que integra ainda Antónia Despalt, Bruno Gouery, Stephen Graham e Al Pacino, entre outros.

A longa-metragem é uma adaptação de uma peça de teatro de Dennis McIntyre e tem coprodução de Itália, Reino Unido e Hungria.

Hugo Nicolau estudou representação nos Estados Unidos e em Portugal e trabalha há mais de vinte anos em cinema e televisão, maioritariamente em produções estrangeiras, segundo nota biográfica da empresa e agenciamento Elite Lisbon.

Atualmente integra o espetáculo de teatro imersivo "A morte do Corvo", em Lisboa, no papel de Edgar Allan Poe, com encenação de Ana Padrão.

Leia Também: Emily Hampshire pede desculpa por se mascarar de Johnny Depp no Halloween