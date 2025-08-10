O ator Chad Michael Murray, estrela de 'One Tree Hill', passou por um período muito delicado de saúde quando tinha apenas 15 anos.

Quando esteve no podcast 'Great Company', na passada sexta-feira, dia 8 de agosto, a estrela de 'Freakier Friday' recordou o momento em que esteve internado no hospital durante dois meses na adolescência.

O artista conta que os intestinos ficaram torcidos, o que levou a uma hemorragia interna. "Fiquei hospitalizado durante dois meses", partilhou, referindo que teve períodos em que estava "consciente" e outros em que estava "inconsciente".

"Fiz uma cirurgia. Tive uma hemorragia interna, perdi 50% do meu sangue. Estava no meu leito da morte”, lembrou, acrescentando que a família chegou a chamar um padre. "Só me lembro de ver o meu pai e um padre aos pés da minha cama."

Ao falar de uma enfermeira, Sandy, que cuidou de si nesta fase difícil em que esteve internado, realçou: "Deu-me uma transfusão de sangue para salvar a minha vida. Salvou a minha vida."

Siga o link

E este problema de saúde acabou por levá-lo ao mundo da representação. Isto porque uma das enfermeiras encorajou-o a seguir carreira como modelo.

"A Alana disse-me que eu devia ser modelo. Na altura disse que não queria ser modelo, que queria ser ator. Amava cinema e televisão. Queria dar esse presente às outras pessoas. E ela disse-me que podia passar da carreira de modelo para a de ator. E disse-me que quando saísse do hospital me ia apresentar a uma agência de modelos que conhecia. E ela esta a falar a sério", contou.

Quando saiu do hospital, diz, o que mais lhe custou foi o facto de ter perdido muito peso. "Passei de 82kg para 52kg. Quando saí parecia um esqueleto. Lembro-me de me ver ao espelho pela primeira vez e pensar: 'Quem é este?' Chorei. Não conseguia acreditar que estava a ver aquela cara", relatou.

O tempo em que esteve no hospital aproximou-o da fé e do pai - um pai solteiro que criou o ator e os irmãos do mesmo.

"Comecei a minha relação com Deus, e a minha relação com o meu pai tornou-se muito próxima. O meu pai estava a criar cinco filhos sozinho e vinha ao hospital todos os dias, passava várias noites comigo quando tinha mais quatro filhos em casa", partilhou.

"Ele é um homem durão, e fez isso por nós. Estou extremamente grato. Foi aí que a nossa relação fortaleceu."

Chad Michael Murray, destaca-se, já integrou o elenco de vários projetos, entre eles 'Sullivan's Crossing', 'Tal Mãe, Tal Filha', 'A História da Cinderela', 'Um Dia de Doidos' e, mais recentemente, 'Um Dia Ainda Mais Doido'.

Leia Também: Quando era Pequenino: "Apesar das guerras, tive uma infância feliz"