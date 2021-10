No passado mês de setembro, a princesa Leonor, filha mais velha dos reis de Espanha, partiu para uma importante fase da sua vida tendo começado a estudar no UWC Atlantic College, uma escola de prestígio no Reino Unido.

Conforme nota a revista Hola!, estes têm sido tempos de muita aprendizagem para a princesa.

Recentemente, por exemplo, aconteceu uma palestra dada pelo ator de Hollywood Forest Whitaker, que se destacou em filmes como 'O Último Rei da Escócia' ou 'Pantera Negra'.

O artista esteve em Gales e foi à instituição para falar com os alunos sobre a Whitaker Peace & Development Initiative, uma ONG por si criada que atua em países como o Uganda.

Nas redes sociais, o colégio agradeceu a visita do ator, elogiando o seu trabalho humanitário. Por seu turno, Forest confessou-se encantado com o edifício gótico do século XIV .

