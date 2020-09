Peter Facinelli, estrela de filmes como a 'The Twilight' ('Crepúsculo'), surpreendeu tudo e todos ao partilhar uma fotografia no Instagram, esta terça-feira, em que aparece apenas de boxers.

Uma imagem a preto e branco que destaca a boa forma física do ator, depois deste ter perdido 14 kg durante a quarentena, como revelou recentemente à revista People.

Peter - que é pai de três crianças, fruto da relação terminada com Jennie Garth - não só mostrou a nova forma, como também apelou a uma boa causa.

Em parceria com a The Prostate Cancer Foundation e a marca de roupas íntimas masculinas Nic Tailor, Facinelli deixou-se fotografar de boxers e lançou um desafio aos seguidores para fazerem o mesmo numa tentativa de aumentar a consciencialização sobre o cancro da próstata durante o mês de setembro.

"Espero que isto chame a vossa atenção... Setembro é o mês da consciencialização sobre o cancro da próstata. Hoje estou a lançar a campanha #NicTailorNoPants em parceria com a The Prostate Cancer Foundation pela Nic Tailor Underwear para fazer com que os homens falem sobre a saúde", começou por escrever.

"Esta é a missão: Para ajudar a espalhar a consciencialização, publique uma selfie em roupa íntima e identifique três outros homens para fazerem o mesmo usando #NicTailorNoPants e a @prostatecancerfoundation", disse, acrescentado ainda: "Senhoras, encorajem os vossos homens a fazer isto. E a fazer o rastreio".

"A sua publicação e consciencialização pode salvar vidas. O cancro da próstata é silencioso e afeta mais de 14 milhões de homens no mundo. O meu pai descobriu o cancro cedo e sobreviveu. Por favor, assuma o controlo da sua saúde. Faça exames anuais", destacou.

Veja a publicação na íntegra:

