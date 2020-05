Bryshere Gray, conhecido pelo papel de Hakeem Lyon na série 'Empire', está a ser acusado de causar danos num apartamento em Chicago, nos EUA.

De acordo com o TMZ, Vinod Venugopal e Payal Shah, proprietários do imóvel, processaram o artista e reclamam cerca de 24 mil euros pelos estragos.

Bryshere vive no apartamento desde agosto de 2019 na companhia do seu cão. Os proprietários garantem que a urina e as fezes do animal danificaram o piso de todo o apartamento.

Contactado pelo TMZ, o agente do ator lamentou que os senhorios tenham optado por esta via para resolver o problema, mas que será pago o valor pedido.

