José Mayer encontra-se novamente internado, isto depois de ter recebido alta hospitalar no passado dia 27 de fevereiro.

O ator foi hospitalizado nesta primeira vez devido a uma hemorragia alveolar no pulmão. Leo Dias, do jornal Metrópoles, avançou com a informação de que o novo internamento foi motivado por suspeitas de que José Mayer teria sofrido um surto psicótico, o que já foi entretanto negado pela assessoria do ator.

"José Mayer deu entrada na Casa de Saúde São José hoje, dia 17 de março, para etapa final do tratamento contra a recidiva da doença autoimune Granulomatose com Poliangiite. Seu retorno à Casa de Saúde São José já estava programado desde o momento de sua alta e é parte do procedimento já esperado após etapa de infusão medicamentosa concluída com sucesso no decorrer da última semana. É totalmente inverídica e desrespeitosa a notícia de que o ator teria tido um suposto surto psicótico", pode ler-se no comunicado disponibilizado e posteriormente citado pela revista Quem.

