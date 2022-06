António Melo, que faz parte do elenco de 'Rua das Flores', decidiu em setembro do ano passado dar início a uma transformação na sua imagem.

Com objetivo de melhorar a sua saúde e qualidade de vida, o ator mudou os seus hábitos alimentários e deu início a uma dieta com o objetivo de perder peso.

As mudanças são visíveis e estão em destaque no Instagram de António, onde as fotografias da sua nova silhueta provam que com esforço e dedicação os resultados não tardam em chegar.

Neste processo de mudança, o ator contou com ajuda da Clínica em Forma, que nas redes sociais destaca o facto de António ter perdido 17 kg em apenas nove meses.

