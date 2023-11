As atrizes, que contracenaram em 2003 no filme 'Um Dia de Doidos' ('Freak Friday'), surgiram juntas no Instagram.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan deixaram os fãs millennials em êxtase! Esta sexta-feira, 10 de novembro, Jamie partilhou um retrato com Lindsay - aumentando os rumores sobre a possibilidade de voltarem a trabalhar juntas no grande ecrã. "Demasiado tarde. CRESCESTE de maneira TÃO LINDA!", escreveu Curtis na legenda da publicação. "Bem, é sexta-feira, e a greve [da SAG-AFTRA] terminou, então há esperança que possamos trocar de lugares novamente no futuro!", acrescentou, identificando a Disney na partilha. Vale notar que as artistas contracenaram no filme 'Um Dia de Doidos', em 2003, na qual interpretavam mãe e filha que trocam de corpo e viviam os dilemas uma da outra. Leia Também: Shawn Mendes e alegada nova namorada em roupa interior na praia Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram