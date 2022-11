Está a ser preparada a segunda Gala dos Sonhos, uma parceria entre a Associação Sara Carreira e a SIC, com data marcada para o dia 4 de dezembro, a partir das 21 horas, no Campo Pequeno, em Lisboa.

"À semelhança do ano passado, o encontro servirá não só para homenagear a jovem cantora Sara Carreira, como também todos os artistas nacionais no chamado 'palco de todos os sonhos'. Nomes como Tony Carreira, Mickael Carreira e David Carreira, Calema, Mariza e Ivandro, serão alguns dos grandes artistas que irão brilhar nessa noite, com mais confirmações a ser anunciadas em breve", escreveram num comunicado enviado às redações.

Como aconteceu anteriormente, a gala vai ser transmitida na SIC e conduzida por Fátima Lopes, que também é embaixadora da associação. Vão contar ainda com um 'call center' em que do outro lado da linha vão estar as celebridades, amigos e embaixadores a falarem com os telespectadores. Os bolseiros da Associação Sara Carreira também vão estar presentes.

Este ano o grande público vai poder estar presente na gala com a compra de "bilhetes solidários", que estão disponíveis a partir do dia 4 de novembro. Os "fundos angariados revertem a 100%" para a associação.

De recordar que a associação foi criada pela família Carreira em maio de 2021, em memória da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, que morreu em dezembro de 2020. A instituição "tem como um dos objetivos principais lançar sementes de talentosas crianças carenciadas, homenageando o modo de vida generoso da Sara, dando continuidade aos seus sonhos e à sua forma de estar perante os outros".

