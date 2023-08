Mette-Marit, princesa herdeira da Noruega, comemorou o 50.º aniversário este fim de semana, uma data que a Casa Real não deixou de assinalar no Instagram com a partilha de algumas fotografias muito especiais.

Nas imagens pode ver-se a princesa sozinha, mas também acompanhada pelos filhos, Marius e os príncipes Ingrid e Sverre, quando eram crianças, assim como uma fotografia da sua infância, a preto e branco, na qual aparece muito sorridente, vestindo jardineiras e com as mãos na cintura.

Além destas, pode ver-se ainda uma imagem do casamento da princesa com o príncipe Haakon. "Muitos parabéns pelo dia, princesa herdeira Mette-Marit! A princesa herdeira completa 50 anos", começa por dizer a publicação feita nas redes sociais, que dá depois mais informações sobre a festa.

"Tanto o príncipe herdeiro como a princesa herdeira completam 50 anos este verão e, na sexta-feira, reunirão convidados de todo o país para uma festa no jardim do palácio. O dia coincide com o aniversário de casamento do casal príncipe herdeiro", pode ler-se.

De recordar que o príncipe Haakon celebrou 50 anos no passado dia 20 de julho. O filho dos reis Harald e Sonia e a princesa Mette-Marit subiram ao altar a 25 de agosto de 2001, pelo que esta semana comemoram 22 anos de casamento.

Desta união nasceram a princesa Ingrid, de 19 anos - que um dia será rainha - e o príncipe Sverre, de 17. A princesa herdeira tem ainda um filho mais velho, Marius, de 26 anos, fruto de uma relação anterior.

Veja as imagens partilhadas pela Casa Real na galeria.