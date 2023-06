Ashley Graham desfrutou de momentos de descanso e de diversão com o marido, Justin Ervin, e um grupo de amigos, na passada sexta-feira. E houve gestos atrevidos.

No meio do oceano, a modelo, de 35 anos, usou um biquíni com cuecas pretas de cintura subida.

A dada altura, a manequim foi 'apanhada' a dar uma 'palmada' no rabo do companheiro, com quem tem três filhos em comum.

De recordar que ambos são pais dos gémeos Malachi e Roman, de um ano, e do filho Isaac Menelik Giovanni, de três.

