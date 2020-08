Ashley Benson deu asas aos rumores de que poderá estar noiva de G-Eazy depois de ter sido 'apanhada' com um anel suspeito.

A referida peça, com um grande diamante, estava a ser usada no dedo anelar esquerdo.

Como relata o Page Six, as imagens foram captadas em Los Angeles, numa ida às compras, e Ashley parecia estar a tentar manter a mão esquerda no bolso.

Recorde-se que as notícias sobre a relação da atriz com o rapper começaram a surgir em maio, quando foram 'apanhados' aos beijos. Os rumores da relação começaram quase um mês depois do fim do namoro de Benson com Cara Delevingne, com quem viveu um romance durante dois anos.

