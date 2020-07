Como pais de três filhos, William e Kate Middleton estabeleceram algumas regras restritas que têm de ser seguidas pelas crianças. Uma fonte revelou ao jornal The Sun que "gritar" está completamente fora de questão. Para além disso, os duques de Cambridge sempre encorajam George, Charlotte e Louis a terem conversas construtivas, sendo que nunca podem ir para a cama zangados.

"As crianças são encorajadas a falar dos seus sentimentos", explicou uma fonte. "Elas expressam as suas preocupações sobre assuntos escolares, aulas de natação, um movimento de ballet mais difícil ou verem crianças com fome em anúncios de televisão. A conversa aborda uma solução", afirmou.

Mas não é tudo. William e Kate combinaram também não elevar a voz à frente das crianças e a nunca discordarem das suas decisões.

"A televisão não é para o dia todo e os programas precisam de ter aprovação parental", completou.

