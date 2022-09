Esta quarta-feira, 7 de setembro, foram reveladas as imagens do primeiro dia de escola dos filhos do príncipe William e de Kate Middleton.

O príncipe George, de nove anos, a princesa Charlotte, de sete, e o príncipe Louis, de quatro, foram acompanhados pelos duques de Cambridge até à Lambrook School, a sua nova escola.

Conforme evidencia o Daily Mail, apesar do momento ter sido registado pela comunicação social, há uma série de regras que os jornalistas têm de seguir em nome do bem-estar das crianças.

Os mesmos são regidos por um código que permite que os filhos de William e Kate tenham um início de ano tranquilo.

Ontem, apenas três pessoas estiveram presentes: um fotógrafo, um operador de câmara e um jornalista de imprensa. Não foram permitidos telemóveis, de modo a não desestabilizar as crianças e a oportunidade de registar uma foto/vídeo durou menos de dois minutos.

Seis seguranças estiveram presentes de maneira a garantir que todas as regras eram cumpridas. Para além disso, os jornalistas estavam a uma distância considerável e assim que registaram as imagens retiram-se.

Além disso, o referido código impede que os jornalistas voltem a regressar à escola durante o ano letivo, dando assim liberdade para os membros da realeza terem uma vida o mais normal possível.

Leia Também: As imagens do primeiro dia dos filhos de Kate e William na nova escola