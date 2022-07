Isabela Cardinali e Pedro Moreira reuniram no último domingo, 10 de julho, a família e amigos na festa de arromba com que sempre sonharam. O casal subiu ao altar para dar o 'sim' e oficializar a relação, que começou durante a participação de ambos na 'Casa dos Segredos'.

Através das redes sociais, foram surgindo ao longo da tarde de ontem as primeiras imagens da cerimónia de casamento e da festa.

Isabela casou-se com um vestido de princesa e teve até direito a tiara na cabeça. Já Pedro marcou pela diferença com um fato branco, combinado com sapatos da mesma cor.

Espreite a galeria e veja as primeiras imagens do grande dia de Isabela e Pedro Moreira.

