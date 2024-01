A grã-duquesa do Luxemburgo, María Teresa, partilhou esta tarde as primeiras fotografias do novo membro da família, o príncipe Balthazar.

O bebé nasceu no domingo, dia 7 de janeiro, e é o terceiro filho do príncipe Félix e da mulher, a princesa Claire.

Nas fotografias podem ver-se os avós, os grão-duques Henri e María Teresa, com o bebé, assim como os príncipes e os irmãos mais velhos do menino, a princesa Amalia, de nove anos, e o príncipe Liam, de sete.

