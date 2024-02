Miguel Vicente desistiu do 'Big Brother' na madrugada do dia 7 de fevereiro, durante o 'Extra', já depois de ter sido anunciado que Bruno Savate era o salvo da noite.

Na manhã desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, o ex-participante usou a sua conta no Instagram para falar pela primeira vez.

Nas stories, Miguel agradeceu pelas mensagens de feliz aniversário que recebeu, uma vez que a data em que desistiu era também aquela em que celebrava o seu 30.º aniversário.

"Olá! É o meu primeiro vídeo cá fora e é essencialmente para vos dizer como é que me estou a sentir. Estou-me a sentir com mais charme, porque agora sou um trintão", começou por dizer, entre risos.

"Muito obrigado a todas as pessoas que me felicitaram pelo meu aniversário. Este marco dos trinta anos, sim, é um número especial e quero-vos agradecer do fundo do coração. Fazem-me sentir uma pessoa especial e amada", continuou "Todos juntos somos um. Muito amor", concluiu.

Leia Também: Miguel Vicente desiste do 'Big Brother - Desafio Final'