Blaya Rodrigues recorreu à página de Instagram para partilhar uma mensagem onde fala sobre "ser real" e "ser verdadeiro", destacando as diferenças.

"O Instagram passou de uma plataforma onde postávamos os momentos, para uma plataforma onde criamos momentos. Nada contra atenção! Mas ao criar momentos propositadamente para o Instagram, mais ou menos que distorcemos um bocadinho a nossa realidade. E ao distorcermos a nossa realidade deixamos de ser reais? Ou verdadeiros?", começou por escrever.

"Ora bem! Reais vamos sempre ser... deixamos é de ser verdadeiros com a nossa pessoa. E realmente as pessoas adoram outras pessoas reais, adoram a realidade de quem vêem nos ecrãs. Mas essa realidade está a ser verdadeira? Eu sei! É confuso. Vou dar um exemplo... a minha realidade é estar sempre feliz, a dançar e a motivar os outros mas, a verdade é que essa não sou eu 24 horas por dia, 7 dias da semana! Logo, não estou a ser verdadeira", refletiu.

"É IMPOSSÍVEL ESTARMOS BEM EM TODOS OS SEGUNDOS!! (Tanto no emocional como físico) As pessoas em geral gostam do real e não da verdade... As pessoas estão tão iludidas com a realidade que depois ficam chocadas com a verdade", acrescentou de seguida.

