Depois de Bárbara Norton de Matos ter revelado que rumou até ao sul do país para desfrutar de momentos cheio de amor com o namorado, João Moura Caetano, a atriz surpreendeu com novas imagens.

Sem acrescentar nenhuma palavra, apenas colocando um emoji em forma de coração vermelho na legenda, a atriz destacou na sua página de Instagram três fotografias de ambos no meio da natureza.

De acordo com as publicações de Bárbara Norton de Matos na rede social, o casal está hospedado num hotel de 5 estrelas em Lagos.