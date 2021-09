Alexandria Ocasio-Cortez e Cara Delevingne acabaram por se destacar na Met Gala 2021 pela mensagem que passaram através dos respetivos look.

No caso de Alexandria Ocasio-Cortez, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, quis passar uma mensagem política. "Taxem os ricos", podia ler-se no seu visual.

Por sua vez, Cara Delevingne aproveitou o momento para fazer uma declaração feminista. "Peg the Patriarchy", lia-se no look da atriz e modelo, mostrando-se contra o patriarcado.

“Se alguém não sabe o que significa, vai ter que pesquisar. É sobre o empoderamento feminino e a igualdade de género”, disse Cara à Vogue.

