"E agora sim, praticamente dois dias depois, consegui parar para vos deixar uma mensagem!": é desta forma que Lourenço Ortigão começa por agradecer todas as mensagens que carinho que recebeu não só a propósito do seu aniversário, mas também na sequência da sua ida para a SIC.

"Surpreendeu-me muito o carinho e as milhares de mensagens que recebi entre Instagram, telefone, WhatsApp, até emails. Foi impossível responder a todas as pessoas, ainda não parei, na verdade ainda não respondi a quase ninguém e prometo que tentarei com tempo faze-lo nestes próximos dias", nota.

"Acima de tudo vejo com orgulho que não só estou rodeado de gente boa que me deseja o melhor como é bom também observar o quão inteligentes, perspicazes e ao mesmo tempo carinhosas são as pessoas que me seguem", sublinha.

"Sou adepto da descrição e deixa-me muito feliz perceber que já me conhecem bem sem precisar de usar as palavras. OBRIGADO! 32 balas já cá cantam!", termina.

